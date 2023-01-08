Феррари определилась с новым техническим директором, которого не было с 2019 года

Все эти годы должность фактически была вакантной.

До своего повышения в 2019 году Маттиа Бинотто занимал должность технического директора Феррари. Но затем руководство "красных" уволило Маурицио Арривабене с поста руководителя команды и повысило Бинотто.

С того момента Маттиа хоть и покинул пост технического директора, он, по сути, совмещал обе должности. Теперь же, когда Скудерия рассталась с Бинотто, у нее освободились сразу две вакансии.

Как стало известно ранее, новым руководителем стал Фредерик Вассер. А вот нового технического директора все не было.

У руководства команды было несколько вариантов и оно остановилось на Энрико Кардиле, который отвечает за шасси болида, передает Motorsport. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

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Кардиле официально присоединился к Феррари еще в 2005 году. В 2017 году ему поручили возглавить проект разработки новой машины. Затем Бинотто повысил его до главы отдела аэродинамики, после чего он стал ответственным за шасси.