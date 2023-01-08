Президента ФИА удивила негативная реакция о союзе Андретти и Кадиллака
Недавняя новость о намерении дуэта Андретти Автоспорт-Кадиллак создать новую команду была встречена с резким негативом со стороны действующих команд Формулы 1.
Подобная реакция сильно удивила президента ФИА Мохаммеда Бин Сулайема, выразившего свое разочарование у себя в Twitter.
"Удивляет, что есть определенная негативная реакция на новость о Кадиллаке и Андретти. В прошедшие годы ФИА принимала заявки от успешных организаций, которые были куда меньше".
"Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют глобальных автопроизводителей, вроде General Motors, и таких чистокровных гонщиков, как Андретти. Интерес от команд на растущих рынках добавляет многообразия и способствует широкой привлекательности Формулы 1".
.@Cadillac @FollowAndretti @GM @FIA @F1 pic.twitter.com/ziVL91FCec— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 8, 2023
Напомним, что Андретти и Кадиллак уже согласовали сотрудничество с одним из производителей силовых установок.