Президента ФИА удивила негативная реакция о союзе Андретти и Кадиллака

Недавняя новость о намерении дуэта Андретти Автоспорт-Кадиллак создать новую команду была встречена с резким негативом со стороны действующих команд Формулы 1.

Подобная реакция сильно удивила президента ФИА Мохаммеда Бин Сулайема, выразившего свое разочарование у себя в Twitter.

"Удивляет, что есть определенная негативная реакция на новость о Кадиллаке и Андретти. В прошедшие годы ФИА принимала заявки от успешных организаций, которые были куда меньше".

"Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют глобальных автопроизводителей, вроде General Motors, и таких чистокровных гонщиков, как Андретти. Интерес от команд на растущих рынках добавляет многообразия и способствует широкой привлекательности Формулы 1".

Напомним, что Андретти и Кадиллак уже согласовали сотрудничество с одним из производителей силовых установок.