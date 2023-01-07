Большинство команд Формулы 1 против союза Андретти и Кадиллака

Коллективы не хотят, чтобы кто-то становился новым участником стартовой решетки.

Недавно Андретти Автоспорт и Кадиллак объявили о начале сотрудничества, в результате которого обе компании планируют создать новую команду Формулы 1.

По информации Reuters, эта новость не вызвала одобрения у большинства команд "Королевы автоспорта".

Действующие участники Ф1 не видят оптимизма в таком союзе. Большинство команд выступило категорически против потенциального расширения серии.

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Сообщается, что из-за подобной реакции паддока вероятность прихода Андретти в Формулу 1 заметно снизилась, даже несмотря на сотрудничество с Кадиллаком.