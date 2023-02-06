Уильямс представили новую ливрею на сезон-2023
Также команда представила нового спонсора.
Третья презентация перед новым сезоном Формулы-1 была от команды Уильямс.
Многие были разочарованы новой ливреей команды, которая пракитчески не изменилась. Хотя Уильямс и получили нового спонсора - Gulf Oil, которая ранее работала с Макларен.
Ready for the journey. Introducing the FW45 💙#WeAreWilliams— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023
На презентации почти ничего не рассказил о новом болиде FW45, однако новый руководитель команды Джеймс Ваулз убежден, что в этом сезоне Уильямс покажут свой максимум.
Зато команда рассказала, когда можно будет увидеть новый болид в деле. Машина дебютируют на шейкдауне в Сильверстоуне 14 февраля.
Напомним, что вы можете ознакомиться с календарем презентаций на нашем сайте.