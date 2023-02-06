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Автоспорт

Уильямс представили новую ливрею на сезон-2023

Также команда представила нового спонсора.
Сегодня, 16:35
Уильямс
Уильямс

Третья презентация перед новым сезоном Формулы-1 была от команды Уильямс.

Многие были разочарованы новой ливреей команды, которая пракитчески не изменилась. Хотя Уильямс и получили нового спонсора - Gulf Oil, которая ранее  работала с Макларен.

На презентации почти ничего не рассказил о новом болиде FW45, однако новый руководитель команды Джеймс Ваулз убежден, что в этом сезоне Уильямс покажут свой максимум.

Зато команда рассказала, когда можно будет увидеть новый болид в деле. Машина дебютируют на шейкдауне в Сильверстоуне 14 февраля.

Напомним, что вы можете ознакомиться с календарем презентаций на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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