Уильямс представили новую ливрею на сезон-2023

Третья презентация перед новым сезоном Формулы-1 была от команды Уильямс.

Многие были разочарованы новой ливреей команды, которая пракитчески не изменилась. Хотя Уильямс и получили нового спонсора - Gulf Oil, которая ранее работала с Макларен.

Ready for the journey. Introducing the FW45 💙#WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023

На презентации почти ничего не рассказил о новом болиде FW45, однако новый руководитель команды Джеймс Ваулз убежден, что в этом сезоне Уильямс покажут свой максимум.

Зато команда рассказала, когда можно будет увидеть новый болид в деле. Машина дебютируют на шейкдауне в Сильверстоуне 14 февраля.

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