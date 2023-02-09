Льюис Хэмилтон - статистика и победы в Ф1: 2022 стал худшим сезоном в Мерседесе

Чего же ждать от Льюиса в будущем сезоне?

Портал Autosport подвел итоги десятилетия Льюиса Хэмилтона в Мерседес и пришел к выводу, что последний сезон стал худшим для британца с 2013 года.

Напомним, что 10 лет назад Льюис Хэмилтон перешел в Мерседес из Макларен. В составе немецкой команды он шесть раз становился чемпионом мира и дважды вице-чемпионом.

Лучшим сезоном британца издание посчитало 2018 год, когда, став чемпионом мира, по ходу сезона Хэмилтон выиграл 11 Гран-при и взял 11 поулов. А вот худшим стал как раз его первый сезон в составе "серебряных стрел".

Рейтинг сезонов Льюиса Хэмилтона в Мерседесе

2018 (1-е место, 11 побед, 11 поулов) 2020 (1-е место, 11 побед, 10 поулов) 2019 (1-е место, 11 побед, 5 поулов) 2017 (1-е место, 9 побед, 11 поулов) 2021 (2-е, 8 побед, 5 поулов) 2015 (1-е, 10 побед, 11 поулов) 2014 (1-е, 11 побед, 7 поулов) 2016 (2-е, 10 побед, 12 поулов) 2022 (6-е, 0 побед, 0 поулов) 2013 (4-е, 1 победа, 5 поулов)

Напомним, что свой новый болид W14 Мерседес представит 15 февраля.