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Льюис Хэмилтон - статистика и победы в Ф1: 2022 стал худшим сезоном в Мерседесе

Чего же ждать от Льюиса в будущем сезоне?
Сегодня, 11:58
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Портал Autosport подвел итоги десятилетия Льюиса Хэмилтона в Мерседес и пришел к выводу, что последний сезон стал худшим для британца с 2013 года.

Напомним, что 10 лет назад Льюис Хэмилтон перешел в Мерседес из Макларен. В составе немецкой команды он шесть раз становился чемпионом мира и дважды вице-чемпионом.

Лучшим сезоном британца издание посчитало 2018 год, когда, став чемпионом мира, по ходу сезона Хэмилтон выиграл 11 Гран-при и взял 11 поулов. А вот худшим стал как раз его первый сезон в составе "серебряных стрел".

Рейтинг сезонов Льюиса Хэмилтона в Мерседесе

  1. 2018 (1-е место, 11 побед, 11 поулов)
  2. 2020 (1-е место, 11 побед, 10 поулов)
  3. 2019 (1-е место, 11 побед, 5 поулов)
  4. 2017 (1-е место, 9 побед, 11 поулов)
  5. 2021 (2-е, 8 побед, 5 поулов)
  6. 2015 (1-е, 10 побед, 11 поулов)
  7. 2014 (1-е, 11 побед, 7 поулов)
  8. 2016 (2-е, 10 побед, 12 поулов)
  9. 2022 (6-е, 0 побед, 0 поулов)
  10. 2013 (4-е, 1 победа, 5 поулов)

Напомним, что свой новый болид W14 Мерседес представит 15 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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