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Автоспорт

Ферстаппен поделился впечатлениями о новом болиде

Ред Булл провели обкатку RB19 в Сильверстоуне.
Сегодня, 10:24
Ред Булл Рейсинг / Getty Images
Ред Булл Рейсинг / Getty Images

Двухкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес вчера провели обкатку нового болида Ред Булл.

Мероприятие прошло в Сильверстоуне, где в рамках съемочного дня гонщики имели право проехать на новом болиде не более 100 км, при этом журналистов на трассу не пустили.

Команда лишь поделилась небольшим отрывком с новым болидом в соцсетях.

Немного рассказал и Макс Ферстаппен, который заявил, что с болидом нет никаких проблем и что он не может дождаться начала тестов в Бахрейне.

"Сегодня я впервые сел за руль RB19. Пока лишь в рамках съёмочного дня, но первое впечатление составить удалось – и оно вполне позитивное.

Все в машине работало должным образом, все прошло гладко – на это вы и рассчитываете в такой день. Теперь я с нетерпением жду поездки в Бахрейн", - сказал пилот.

Напомним, что с графиком презентаций болидов других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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