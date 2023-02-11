Ферстаппен поделился впечатлениями о новом болиде

Двухкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес вчера провели обкатку нового болида Ред Булл.

Мероприятие прошло в Сильверстоуне, где в рамках съемочного дня гонщики имели право проехать на новом болиде не более 100 км, при этом журналистов на трассу не пустили.

Команда лишь поделилась небольшим отрывком с новым болидом в соцсетях.

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2023

Немного рассказал и Макс Ферстаппен, который заявил, что с болидом нет никаких проблем и что он не может дождаться начала тестов в Бахрейне.

"Сегодня я впервые сел за руль RB19. Пока лишь в рамках съёмочного дня, но первое впечатление составить удалось – и оно вполне позитивное.

Все в машине работало должным образом, все прошло гладко – на это вы и рассчитываете в такой день. Теперь я с нетерпением жду поездки в Бахрейн", - сказал пилот.

Напомним, что с графиком презентаций болидов других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.