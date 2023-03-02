Эксперты прогнозируют подиум для Алонсо в Бахрейне

Чемпиону мира выдали еще один аванс.

Эксперты Sky Sports предположили, что Фернандо Алонсо вполне может занять подиум на Гран-при Бахрейна.

Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон считает, что первым будет Макс Ферстаппен, вторым - Шарль Леклер, а третье место займет Фернандо Алонсо.

"Учитывая силу Ред Булл, похоже, Макс должен выиграть. Шарль Леклер – второй, и, скажем, Фернандо Алонсо – третий", – сказал Дэвидсон.

С ним согласен и комменатор Дэвид Крофт, который убежден, что подиум достанется Максу и Фернандо, к тому же он ждет успехов и от Феррари.

Однако с комментаторами не согласны в Формуле-1, которая опубликовала собственный рейтинг команд.

Напомним, что последний подиум для Фернандо Алонсо был на Гран-при Катара в сезоне-2021.