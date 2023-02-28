Мерседес в тройке: Формула-1 представила официальный рейтинг команд

Официальный сайт Формулы-1 составил рейтинг по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

В целом, обновленный рейтинг не стал неожиданным для большинства болельщиков. Единственное, что эксперты сайта все же поставили на третье место Мерседес.

По данным многих аналитиков, после предсезонных тестов намного более убедительно смотрится команда Астон Мартин.

"Некоторые прогнозы ставят Мерседес ниже Астон Мартин, но наши данные предполагают, что у Мерседеса все же сохранится преимущество над лидерами средней группы", – отмечается в статье.

Расклад сил перед стартом сезона-2023 по версии сайта Формулы-1

Ред Булл Феррари Мерседес Астон Мартин Альпин Альфа Ромео Макларен Альфа Таури Хаас Уильямс

Напомним, что сезон-2023 Формулы-1 начнется уже в этот уикенд с Гран-при Бахрейна.