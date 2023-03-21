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Автоспорт

Прощай, Пирелли?: ФИА открыла тендер на поставку шин для Формулы 1

Возможно, кто-то из прошлых поставщиков захочет вернуться в "королевские гонки".
Сегодня, 19:36
Шины от Пирелли / Getty Images
Шины от Пирелли / Getty Images

ФИА официально объявила о проведении тендера на поставку гоночных шин для чемпионата мира Формулы-1 с сезона 2025 года.

По информации Motorsport Week, тендер рассчитан на период с 2025 по 2027 год с опцией продления до конца 2028 года. Поставщик также будет предоставлять шины для Формулы 2 и Формулы 3.

Напомним, что с 2011 года единственным поставщиком шин для Ф1 является компания Пирелли. Ее текущий контракт истекает в конце сезона-2024.

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На фоне стремления спорта к уменьшению нанесения ущерба природе, тендер потребует от заинтересованных поставщиков предоставить анализ воздействия шин на окружающую среду.

До того, как Пирелли стала единственным поставщиком шин, в Ф1 был период "шинных войн" между Бриджстоун и Мишлен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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