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Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии

Нидерландец не скрывал своего разочарования итогом гонки, победителем которой стал его напарник по команде.
Сегодня, 17:51
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Чемпион мира 2016 года и человек, победивший Льюиса Хэмилтона в равном болиде, Нико Росберг раскритиковал поведение Макса Ферстаппена по ходу этапа в Саудовской Аравии.

Двукратный чемпион мира даже не пытался скрывать свое разочарование итогом Гран-при в Джидде, заявив, что он находится там "не для того, чтобы приезжать вторым".

"Это не то, что хотелось бы видеть", - цитирует Росберга The Independent. "Нам также сказали, что он пропустил собрание команды (в субботу)".

"Я не думаю, что это хороший подход к менталитету в начале сезона, когда команда проделала такую ​​блестящую работу и так усердно работала. Он мог бы быть более любезным".

После этапа в Саудовской Аравии Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, опережая своего напарника по команде Серхио Переса на один балл, который он забрал у Чеко, установив лучшее время на последнем круге гонки.

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