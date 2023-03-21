Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии
Чемпион мира 2016 года и человек, победивший Льюиса Хэмилтона в равном болиде, Нико Росберг раскритиковал поведение Макса Ферстаппена по ходу этапа в Саудовской Аравии.
Двукратный чемпион мира даже не пытался скрывать свое разочарование итогом Гран-при в Джидде, заявив, что он находится там "не для того, чтобы приезжать вторым".
"Это не то, что хотелось бы видеть", - цитирует Росберга The Independent. "Нам также сказали, что он пропустил собрание команды (в субботу)".
"Я не думаю, что это хороший подход к менталитету в начале сезона, когда команда проделала такую блестящую работу и так усердно работала. Он мог бы быть более любезным".
После этапа в Саудовской Аравии Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, опережая своего напарника по команде Серхио Переса на один балл, который он забрал у Чеко, установив лучшее время на последнем круге гонки.