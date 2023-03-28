iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Вышел трейлер документального сериала о Ферстаппене

Шоу стартует уже 2 апреля.
Сегодня, 14:04
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Стриминговый сервис Viaplay поделился первым трейлером документального сериала "Мкс Ферстаппен: анатомия чемпиона".

Трехсерийное шоу расскажет подробнее о личной жизни двукратного чемпиона мира. Показ стартует уже 2 апреля.

"На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к моему миру, чтобы получить честный и личный взгляд на мою карьеру и жизнь.

Надеюсь, история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремленности и страсти, которые требуются для гонок на высочайшем уровне от всех участников", – прокомментировал выход сериала сам Макс.

Напомним, ранее стало известно, что между компанией Nike и Максом Ферстаппеном возникли некоторые сложности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Nike мешает Ферстаппену создать собственный бренд Nike мешает Ферстаппену создать собственный бренд
Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел
Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии
Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:51
Нагельсман не хочет сейчас возглавить Тоттенхэм
Формула 115:21
Экс-менеджер Вильнева намерен создать необычную команду Формулы-1
Бокс15:05
"Лучшего времени не будет": Джошуа выразил готовность подраться с Фьюри
Другие страны14:40
Вратарь сборной США прямо на поле узнал пол своего будущего ребенка
Киберспорт14:38
PGL проведет первый "мейджор" по CS 2
Формула 114:04
Вышел трейлер документального сериала о Ферстаппене
Бокс13:58
"Это легко сделать": Промоутер Джошуа уверен, что сможет организовать бой с Фьюри
Европа13:26
ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
Бокс13:22
"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком
Киберспорт13:20
Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK