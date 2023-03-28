Вышел трейлер документального сериала о Ферстаппене

Стриминговый сервис Viaplay поделился первым трейлером документального сериала "Мкс Ферстаппен: анатомия чемпиона".

Трехсерийное шоу расскажет подробнее о личной жизни двукратного чемпиона мира. Показ стартует уже 2 апреля.

"На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к моему миру, чтобы получить честный и личный взгляд на мою карьеру и жизнь.

Надеюсь, история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремленности и страсти, которые требуются для гонок на высочайшем уровне от всех участников", – прокомментировал выход сериала сам Макс.

Напомним, ранее стало известно, что между компанией Nike и Максом Ферстаппеном возникли некоторые сложности.