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Nike мешает Ферстаппену создать собственный бренд

Макс выбрал неудачное название.
Сегодня, 10:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен столкнулся со сложности при создании собственного бренда, сообщает De Limburger.

Пилот Ред Булл намеревается запустить собственную линейку спортивной одежды Max 1, однако против выступила компания Nike.

Дело в том, что по их мнению название бренда будет созвучно с названием известной марки кроссовок Air Max, так что Nike обратились в Агентство по товарным знакам Бенилюкса (BOIP) с претензией о схожести названий.

BOIP провело собственное расследование и пришло к выводу, что схожесть названий брендов дейстивтельно может привести к путанице. 

По мнению комиссии, аудитория может посчитать бренды Max 1 и Air Max относящимися к одной компании или связанными экономически.

Пока неизвестно, окончательное ли это решение, или же Макс вместе с юристами могут обжаловать это решение.

Напомним, что после двух Гран-при Макс Ферстаппен находится на первом месте в личном зачете пилотов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike Макс Ферстаппен

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