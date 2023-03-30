В Астон Мартин признались, что действительно хотели пригласить Феттеля

Но не стали этого делать из уважения к четырехкратному чемпиону мира.

Руководитель Астон Мартин Майк Крак признал, что команда хотела вернуть Себастьяна Феттеля, пишет Speed Cafe.

Напомним, что перед началом сезона-2023 пилот Астон Мартин Лэнс Стролл сломал руку, а четырехкратный чемпион мира был одним из вариантов его замены.

Однако Стролл, пропустив практики, все-таки стартовал на Гран-при Бахрейна. Крак рассказал, почему команда все не стала звать Себа.

"Да, такой соблазн был, сто процентов. Но мы решили все-таки не делать этого из уважения к Себастьяну и его решению закончить карьеру. С учетом всего этого было бы некорректно даже обращаться к нему с такой просьбой.

Нам хотелось уважительно отнестись к Себастьяну и его ситуации на тот момент и мы не хотели ставить его в трудное положение", - заявил руководитель Астон Мартин.

Также Крак рассказал, что Феттель продолжает тесно общаться с командой, он поздравлял их с первыми подиумами в этом сезоне. Также инженер добавил, что нынешние результаты команды - во многом заслуга Себа, который поднял команду на ступень выше за предыдущие два года.