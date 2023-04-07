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Автоспорт

Феррари планирует масштабно обновить болид в течение следующих трех Гран-при

Включая боковые понтоны, которые вскоре будут как у Ред Булл.
Сегодня, 17:18
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

К европейской части сезона Формулы-1 Феррари готовится сильно обновить болид. Процесс должен занять около трех Гран-при, сообщает Motorsport.

К первому европейскому этапу в Баку Скудерия привезет новый диффузор и другие детали, связанные с этой областью.

Затем к этапу в Имоле будет готова новая подвеска, но самое масштаное обновление случится перед гонкой в Барселоне.

Феррари изменит конструкцию боковых понтонов, позаимствуя идеи у Ред Булл, следуя примеру Мерседес.

Эти обновления должны исправить ситуацию, которая возникла в начале сезона, когда оказалось, что красные болиды не особо конкурентноспособны.

К счастью фанатов Феррари, команда заявила, что обнаружила проблему. Причина ошибки в корреляции данных между аэродинамической трубой и трассой.

Напомним, что серьезных изменений болида стоит ждать и от Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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