Мерседес переделает подвеску болида ради Хэмилтона

С момента завершения Гран-при Австралии и до начала Гран-при Азербайджана пройдет практически месяц. За это время Мерседес планирует привнести изменения в болид.

Как сообщает Motorsport, технический директор "серебряных стрел" Джеймс Эллисон заявил, что команда потратит эту паузу на аэродинамические изменения, а также решение некоторых проблем, о которых ранее говорил Льюис Хэмилтон.

"Мы делаем все возможное в аэродинамической трубе, чтобы добавить прижимной силы. Конструкторы не жалеют сил, чтобы обратить данные, собранные в трубе за последние недели, в результаты на трассе", - сказал Эллисон.

"Также мы готовим механические компоненты. Они, в частности, затронут подвеску и, надеюсь, позволят улучшить баланс и управляемость – это должно добавить гонщикам уверенности и позволить атаковать на пределе".

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Напомним, что во время гоночного этапа в Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон пожаловался, что он все никак не найдет "связь с болидом", из-за чего 7-кратный чемпион мира испытывает проблемы на трассе.