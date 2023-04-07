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Автоспорт

Ферстаппен пригрозил покинуть Формулу 1, если формат гоночного уик-энда сильно изменится

Действующий чемпион мира не в восторге от предлагаемых изменений.
Сегодня, 10:37
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В конце марта руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали сообщил о планах изменить текущий формат гоночного уик-энда, сократив количество свободных практик.

По мнению итальянца, практики не интересны болельщикам, а гонщики должны бороться за что-то "важное". Поэтому он хочет добавить больше спринтерских гонок..

Однако против такого развития событий выступил двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, пригрозивший покинуть Ф1, если такие изменения вступят в силу.

"Даже если вы измените формат, я не считаю, что в ДНК Формулы 1 заложены такие спринтерские гонки", — цитирует Макса Sky Sports. "Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я здесь не задержусь".

Источник: Getty Images

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"Я вообще не фанат этого. Когда мы делаем все это, уик-энд становится очень напряженным, мы уже проводим много гонок. Но это неправильный подход. Я понимаю, что они хотят, чтобы каждый день был захватывающим, но тогда я думаю, что лучше просто сократить уик-энд — гоняться только в субботу и воскресенье".

"И если вы начнете добавлять еще больше вещей, для меня это того не стоит. Мне это не нравится".

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, выиграв две гонки сезона-2023 из трех.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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