iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари запросила у ФИА пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Скудерия хочет отмены наказания испанца и пересмотра итоговой классификации гонки в Мельбурне.
Сегодня, 07:56
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Во время второго рестарта на Гран-при Австралии Карлос Сайнс задел Фернандо Алонсо, отправив своего кумира в разворот. В итоге судьи дали пилоту Феррари 5-секундный штраф.

Финишировав на четвертом месте, из-за штрафа испанец переместился на последнее 12-е место, лишившись 12 очков по итогам заезда.

Еще во время трансляции Сайнс эмоционально отреагировал на новость о штрафе, который он затем назвал "самым несправедливым в своей жизни".

Спустя несколько дней Скудерия приняла решение обжаловать штраф. Как сообщает Motorsport, Феррари запросила у ФИА пересмотр наказания, указав на некоторые моменты во время того же рестарта.

Источник: Getty Images

Так, итальянцы напомнили, что на том же рестарте были еще две аварии: Пьер Гасли зажал у стены своего напарника Эстебана Окона, а Логан Сарджент вынес в гравий Ника де Вриса. В первом случае судьи не стали никого наказывать, а во втором даже ничего не рассматривали.

Читай также: Леклер пытался самостоятельно найти воров, укравших в прошлом году его часы

При этом Феррари заявила, что нашла новые доказательства, которые были недоступны в момент первоначального рассмотрения аварии. Однако, на данный момент неизвестно, что это за доказательства.

Если же ФИА посчитает эти доказательства стоящими, она запустит процесс пересмотра эпизода. Но в современной истории это практически никогда не приводило к пересмотру самого штрафа

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Фернандо Алонсо Гран-при Австралии

Статьи по теме

Фернандо Алонсо: Я верю, что третий титул возможен Фернандо Алонсо: Я верю, что третий титул возможен
Перес: Низкое солнце сделало последние круги Гран-при Австралии опасными Перес: Низкое солнце сделало последние круги Гран-при Австралии опасными
Леклер пытался самостоятельно найти воров, укравших в прошлом году его часы Леклер пытался самостоятельно найти воров, укравших в прошлом году его часы
Феттель: Рад за Алонсо и Астон Мартин, но я не жалею о завершении карьеры Феттель: Рад за Алонсо и Астон Мартин, но я не жалею о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202412:59
Арсенал Зинченка намерен подписать хавбека сборной Швейцарии
Европа12:43
Моуриньо, Анчелотти и Зидан вошли в новый совет УЕФА по улучшению VAR и футбольных правил
Европа12:26
Реал сомневается в подписании звезды Боруссии Дортмунд
Европа12:18
Ювентус получил частичное закрытие стадиона из-за расизма в отношении Лукаку
Киберспорт12:02
Отбор на Paris Major 2023: NaVi играют с FaZe, B8 против Fnatic
Киберспорт12:01
Отбор на Paris Major 2023: NaVi сыграют с FaZe, B8 поборются с Fnatic
Европа11:56
Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге Яремчука
Другие страны11:38
Англия обыграла Бразилию и стала победительницей первой в истории женской Финалиссимы
Другие страны11:10
Бьелса близок к работе в сборной Уругвая
НБА10:54
Спор есть спор: фанат сделал тату с лицом тренера Сакраменто Леня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK