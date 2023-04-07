Феррари запросила у ФИА пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Во время второго рестарта на Гран-при Австралии Карлос Сайнс задел Фернандо Алонсо, отправив своего кумира в разворот. В итоге судьи дали пилоту Феррари 5-секундный штраф.

Финишировав на четвертом месте, из-за штрафа испанец переместился на последнее 12-е место, лишившись 12 очков по итогам заезда.

Еще во время трансляции Сайнс эмоционально отреагировал на новость о штрафе, который он затем назвал "самым несправедливым в своей жизни".

Спустя несколько дней Скудерия приняла решение обжаловать штраф. Как сообщает Motorsport, Феррари запросила у ФИА пересмотр наказания, указав на некоторые моменты во время того же рестарта.

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Так, итальянцы напомнили, что на том же рестарте были еще две аварии: Пьер Гасли зажал у стены своего напарника Эстебана Окона, а Логан Сарджент вынес в гравий Ника де Вриса. В первом случае судьи не стали никого наказывать, а во втором даже ничего не рассматривали.

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При этом Феррари заявила, что нашла новые доказательства, которые были недоступны в момент первоначального рассмотрения аварии. Однако, на данный момент неизвестно, что это за доказательства.

Если же ФИА посчитает эти доказательства стоящими, она запустит процесс пересмотра эпизода. Но в современной истории это практически никогда не приводило к пересмотру самого штрафа