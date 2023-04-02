Сайнс: Слишко зол, чтобы говорить о несправедливом штрафе

Гран-при Австралии на данный момент по праву может считаться самым безумным в сезоне-2023. Гонка на Альберт-Парке была трижды остановлена красными флагами, а до финиша доехали всего 12 пилотов.

Одним из них оказался представитель Феррари Карлос Сайнс, изначально претендовавший на очки. Однако из-за столкновения с Фернандо Алонсо судьи выписали ему 5-секундный штраф, который отбросил его на последнее 12-е место.

"Сейчас я не могу говорить. Я слишком зол, слишком разочарован. Я просто не могу ничего сказать", - цитирует испанца официальный сайт Формулы 1.

"Я предпочитаю пойти к стюардам и получить отмену штрафа, потому что я не думаю, что заслуживаю его. Это самый несправедливый штраф, который я когда-либо видел в своей жизни. Извините, я предпочитаю не говорить. Я вернусь позже после того, как поговорю со стюардами".

Феррари покинула Мельбурн вовсе без очков, так как еще на первом круге из-за столкновения с Лэнсом Стролом с дистанции сошел Шарль Леклер. На данный момент Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 26 очков и отставая от лидера в лице Ред Булл на целых 97 баллов.