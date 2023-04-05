Леклер пытался самостоятельно найти воров, укравших в прошлом году его часы

Итальянская полиция объявила о поимке четырех людей, которые связаны с ограблением пилота Феррари Шарля Леклера, сообщает talkSPORT.

Помимо этого полиция также опубликовала снимки с камер наблюдения, которые указывают на то, что монегаск пытался самостоятельно найти грабителей.

Ограбление произошло 18 апреля 2022 года в итальянском городе Виареджо. Тогда Шарль вместе со своим тренером и друзьями гулял по городу. В какой-то момент к ним подошли двое незнакомцев, представившиеся фанатами гонщика, и попросили его сфотографироваться с ними.

В этот момент у него украли часы Richard Mille. При этом 25-летний пилот не сразу обнаружил пропажу.

Согласно со снимками полиции, Леклер сел в свою Феррари 488 Pista, после чего попытался найти грабителей. Но его поиски оказались безуспешными - хотя по снимкам можно заметить, что он был на правильном пути.

Источник: talkSPORT

Источник: talkSPORT

Источник: talkSPORT

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"Я не буду вдаваться в подробности. Это не было замечательным опытом. Я не могу сказать больше, чем это", - так прокомментировал ограбление Леклер.

Полиция написала в заявлении, что во время обысков дома подозреваемых "были найдены и изъяты часы (2 шт.)", а также было обнаружено 23 тысячи евро наличными.

Леклер надеется, что одним из изъятых предметов были его изготовленные на заказ часы, которые в то время оценивались на специализированном аукционе в 1 миллион евро. Часы монегаска были выполнены в красном и белом цветах (в честь Монако).