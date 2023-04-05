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Автоспорт

Норрис раскритиковал шины Пирелли, пожаловавшись на отсутствие сцепления с трассой

Пилот МакЛарена "не может описать", насколько ужасно сейчас ощущаются шины во время гонки.
Сегодня, 12:57
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис обвинил Пирелли в хаосе после второго рестарта Гран-при Австралии, заявив, что их шины "буквально не обеспечивают сцепления", сообщает RacingNews365.com

К тому же 23-летний британец считает, что решения о красных флагах и рестартах с места были приняты людьми, мало понимающими проблемы, с которыми сталкиваются пилоты с точки зрения уровней сцепления.

"Люди, которые принимают решения, не знают, что происходит внутри машины", — сказал Ландо. "Я не могу описать, насколько мало сцепления с трассой на мягких шинах при 65 градусах".

"Это не плохая температура, но шини не работают, и на этой поверхности с такой температурой сцепление просто ужасное. Вот поэтому вы видите, как (во время рестартов) все едут вперед, а при торможении блокируют колеса. Это вызывает хаос и аварии".

Источник: Getty Images

Норрис сказал, что хаос во время второго рестарта в Мельбурне возник из-за отсутствия сцепления, обеспечиваемого текущими характеристиками шин.

"Если бы шины давали нам какое-то сцепление с дорогой, можно было бы увидеть хорошую гонку без хаоса, какой-то неуклюжести и тому подобного. Это просто сложно - ты гонишь, а сцепления нет, вот и все".

"Нам нужны шины, которые дают нам больше сцепления с дорогой, которые на самом деле должны быть на болиде Формулы 1, вершине автоспорта. На данный момент она кажется довольно ужасной".

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Благодаря многочисленным сходам, Ландо Норрис смог финишировать шестым на Гран-при Австралии, заработав свои первые очки в сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Пирелли Ландо Норрис

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