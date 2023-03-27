Доменикале намерен изменить формат гоночного уик-энда

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале намерен поменять формат уик-энда, изменив подход к свободным практикам, сообщает Quotidiano.

Он убежден, что практики неинтересны зрителям, а пилоты во время них ни за что не борятся. Потому Доменикале и руководители команд уже некоторое время обсуждают изменение формата.

В ближайшее время состоится заседание комиссии Формулы-1, на котором и будет обсуждено, какие изменения стоит ли бы внести. При этом Доменикале подчеркнул, что в воскресенье все останется по-старому.

"Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям.

Мы вместе с другими менеджерами работаем в данном направлении. На следующем заседании Комиссии Ф-1 я представлю свое предложение. На мой взгляд, гонщики каждый раз должны сражаться за что-то важное.

Полагаю, такое решение добавит напряжения в шоу, а этого хотят все. Заключительный день уик-энда не поменяется. Гонка очень важна для всех болельщиков", - сказал Доменикале.

Напомним, что перед текущим сезоном для того, чтобы повысить интерес зрителей к гонке, были введены шесть спринтов.