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Автоспорт

Доменикале намерен изменить формат гоночного уик-энда

Практики ожидают большие изменения.
Сегодня, 12:35
Гран-при Бразилии / Getty Images
Гран-при Бразилии / Getty Images

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале намерен поменять формат уик-энда, изменив подход к свободным практикам, сообщает Quotidiano.

Он убежден, что практики неинтересны зрителям, а пилоты во время них ни за что не борятся. Потому Доменикале и руководители команд уже некоторое время обсуждают изменение формата.

В ближайшее время состоится заседание комиссии Формулы-1, на котором и будет обсуждено, какие изменения стоит ли бы внести. При этом Доменикале подчеркнул, что в воскресенье все останется по-старому.

"Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям.

Мы вместе с другими менеджерами работаем в данном направлении. На следующем заседании Комиссии Ф-1 я представлю свое предложение. На мой взгляд, гонщики каждый раз должны сражаться за что-то важное. 

Полагаю, такое решение добавит напряжения в шоу, а этого хотят все. Заключительный день уик-энда не поменяется. Гонка очень важна для всех болельщиков", - сказал Доменикале.

Напомним, что перед текущим сезоном для того, чтобы повысить интерес зрителей к гонке, были введены шесть спринтов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Стефано Доменикали

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