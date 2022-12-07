Формула-1 удвоила количество спринтов в 2023 году

Руководство Формулы-1 официально объявило список Гран-при, на которых пройдут уик-энды со спринт-заездами. Всего в следующем сезоне их будет шесть, когда в последнем было вдвое меньше.

Зрителей ждут спринтерские заезды во время Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Бразилии, Катара и США. Следует отметить, что спринт на Интерлагосе был самым успешным в последних двух сезонах. Также вернется трасса в Лусаиле после того, как Катар взял паузу для проведения ЧМ по футболу.

Также сообщается, что Формула-1 ищет пути внести изменения в спринт в будущем, чтобы сделать гонки еще более интересными. Рассматривается даже вариант с тем, чтобы сделать спринт отдельными гонками, не влияющими на решетку. Но в следующем году спринты все еще будут проходить по старым правилам.

"Мы наблюдали чрезвычайно положительную реакцию на события F1 Sprint в течение первых двух лет его проведения, и мы не можем дождаться, чтобы предложить фанатам еще больше развлечений с шестью событиями следующего года, включая наш первый спринт Ф-1 в США в Остине" - заявил генеральный директор и президент Ф-1 Стефано Доменикали.