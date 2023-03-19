"Не чувствую связи": Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса

Британец не может понять, что ему нужно сделать с настройками болида, чтобы вновь бороться за победы.

Сезон Формулы 1 2023 года продолжает прошлогоднюю тенденцию для Льюиса Хэмилтона, который после смены регламента не может в полной мере совладать с болидом Мерседеса.

После квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон заявил, что до сих пор не чувствует полной связи с машиной.

"Я пока что испытываю сложности с тем, чтобы использовать все возможности болида. Дело здесь прежде всего во мне самом. Мои настройки машины не позволяют добиться стабильности на быстрых виражах", - цитирует Льюиса Motorsport.

"У машины точно есть потенциал. Но я просто не ощущаю связи с ней. Что бы я ни делал, что бы ни менял, я не могу обрести уверенность. И это несколько сбивает с толку".

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Напомним, что Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье, 19 марта. Начало заезда - 19:00 по киевскому времени.