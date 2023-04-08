Юниор Ред Булла выиграл дебютную гонку в Супер-Формуле

Ранее такое удавалось только Пьеру Гасли.

Новозеландский пилот Лиам Лоусон стал победителем в своей дебютной гонке в Супер-Формуле.

Юниору Ред Булл удалось обойти на трассе Фудзи двухкратного чемпиона мира Томоки Нодзири и действующего чемпиона мира по гонкам на выносливость и победитель 24 часов Ле-Мана Рио Хиракаву.

Лоусон стал вторым в истории Ред Булл юниором, который когда-либо выигрывал Супер-Формулу. Первым был гонщик Альпин Пьер Гасли.

Также новозеландцу удалось стать первым в современной истории японского чемпионата пилотом, который выиграл свой дебютный заезд.

В данный момент Лиам Лоусон также чилится резервным пилотом команд Ред Булл и Альфа Таури.

Напомним, что ранее другой пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выступил против изменений формата гоночных уик-эндов.