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Автоспорт

Юниор Ред Булла выиграл дебютную гонку в Супер-Формуле

Ранее такое удавалось только Пьеру Гасли.
Сегодня, 12:13
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Новозеландский пилот Лиам Лоусон стал победителем в своей дебютной гонке в Супер-Формуле.

Юниору Ред Булл удалось обойти на трассе Фудзи двухкратного чемпиона мира Томоки Нодзири и действующего чемпиона мира по гонкам на выносливость и победитель 24 часов Ле-Мана Рио Хиракаву.

Лоусон стал вторым в истории Ред Булл юниором, который когда-либо выигрывал Супер-Формулу. Первым был гонщик Альпин Пьер Гасли.

Также новозеландцу удалось стать первым в современной истории японского чемпионата пилотом, который выиграл свой дебютный заезд.

В данный момент Лиам Лоусон также чилится резервным пилотом команд Ред Булл и Альфа Таури.

Напомним, что ранее другой пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выступил против изменений формата гоночных уик-эндов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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