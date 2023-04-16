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Эксперт предположил, почему Ферстаппен выступает против спринтов

Макс просто не хочет рисковать.
Сегодня, 14:50
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ведущий Формулы-1 для Sky Sports  Саймон Лэзенби предположил, почему Макс Ферстаппен не любит спринтерские гонки.

По мнению эксперта, пилот Ред Булл попросту не хочет ничем рисковать, ведь при обычном уик-энде он асболютно недостижим для других пилотов.

"Конечно, Максу не нравятся спринты. Зачем нужны все эти эксперименты с форматом, если ты и в нормальных условиях недостижим для соперников?

Может быть, я неправ. Возможно, Ферстаппену просто близки традиционные Гран-при и он считает, что гоночный уикенд должен проходить исключительно в классическом формате. Но есть у меня подозрения, что он просто не хочет рисковать. У него и так все хорошо. Зачем менять то, что хорошо работает?" — приводит слова Лэзенби Sky Sports.

Напомним, что после изменения гоночного уик-энда Ферстаппен пригрозил покинуть Формулу-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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