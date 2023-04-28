Алонсо позитивно оценил новый формат уик-эндов со спринтом

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо убежден, что новый формат гонок со спринтом будет куда более увлекательным для зрителей.

Испанец признался, что когда был вне Формулы-1, он даже не смотрел практики, ведь для зрителя они очень скучны и затянуты. Однако для пилотов такой формат делает уик-энд намного сложнее.

"Такой формат труднее, напряжение выше. Но я вижу смысл. Когда я проводил два года вне Формулы-1 и находился дома, то не смотрел практики. Должен честно признаться, они просто слишком долгие и скучные. Сидя дома, ты не знаешь, сколько килограммов топлива в баке, какова картография двигателя и тому подобные вещи. Было неинтересно.

В то же время напряжение возросло, особенно в субботу. Мне кажется, мы привыкли к пятницам на уик-эндах со спринтами – в прошлом году тоже были этапы с одной пятничной практикой. Для команд это вызов. Необходимо настроить машину за одну тренировку, а потом сразу квалификация", приводит слова Алонсо RaceFans.

Тем не менее двукратный чемпион мира с нетерпением ждет начала гонок, ведь это будет совершенно новый опыт и для него, и для остальных пилотов.

Ранее, напомним, в схожем ключе высказался и Шарль Леклер.