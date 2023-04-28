iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо позитивно оценил новый формат уик-эндов со спринтом

Гонка в Баку точно должна понравиться зрителям.
Сегодня, 13:05
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо убежден, что новый формат гонок со спринтом будет куда более увлекательным для зрителей.

Испанец признался, что когда был вне Формулы-1, он даже не смотрел практики, ведь для зрителя они очень скучны и затянуты. Однако для пилотов такой формат делает уик-энд намного сложнее.

"Такой формат труднее, напряжение выше. Но я вижу смысл. Когда я проводил два года вне Формулы-1 и находился дома, то не смотрел практики. Должен честно признаться, они просто слишком долгие и скучные. Сидя дома, ты не знаешь, сколько килограммов топлива в баке, какова картография двигателя и тому подобные вещи. Было неинтересно.

В то же время напряжение возросло, особенно в субботу. Мне кажется, мы привыкли к пятницам на уик-эндах со спринтами – в прошлом году тоже были этапы с одной пятничной практикой. Для команд это вызов. Необходимо настроить машину за одну тренировку, а потом сразу квалификация", приводит слова Алонсо RaceFans.

Тем не менее двукратный чемпион мира с нетерпением ждет начала гонок, ведь это будет совершенно новый опыт и для него, и для остальных пилотов.

Ранее, напомним, в схожем ключе высказался и Шарль Леклер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Азербайджана

Статьи по теме

Гран-при Азербайджана-2023: Первая практика. Ферстаппен первый, Леклер сразу за ним Гран-при Азербайджана-2023: Первая практика. Ферстаппен первый, Леклер сразу за ним
Алонсо: Топовые команды могут только проиграть от нового формата со спринтом Алонсо: Топовые команды могут только проиграть от нового формата со спринтом
"А оно того стоит?": Ферстаппен выразил сомнения насчет своего будущего в Формуле 1 "А оно того стоит?": Ферстаппен выразил сомнения насчет своего будущего в Формуле 1
Леклер рад новому формату гоночного уик-энда без лишних практик Леклер рад новому формату гоночного уик-энда без лишних практик
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Украина16:30
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа16:26
Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси
Европа15:49
Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Бокс15:42
Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Украина15:13
Верес минимально обыграл Львов после жаркой перестрелки в первом тайме
Украина14:56
Динамо Киев в зрелищной игре переиграло Металлист
Другие14:53
Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах
Бокс14:32
Беллью патриотично отреагировал на то, что Усик посетил украинских военных
Бокс14:10
Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри
Формула 113:53
Гран-при Азербайджана-2023: Первая практика. Ферстаппен первый, Леклер сразу за ним
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK