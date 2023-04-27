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Автоспорт

Леклер рад новому формату гоночного уик-энда без лишних практик

Монегаску нравится то, что его ожидает во время гоночного этапа в Баку.
Сегодня, 19:49
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В эти выходные завершится месячный перерыв между этапами сезона Формулы 1. "Королевские гонки" вернутся на Гран-при Азербайджана с обновленным форматом уик-энда, в котором будет по две квалификации и гонки.

Шарль Леклер очень рад вернуться за руль болида Феррари, а также в предвкушении нового формата уик-энда, который, по его мнению, то, что нужно серии.

"Три недели без вождения после столь малого количества гонок — это действительно очень долго", — цитирует монегаска официальный сайт Скудерии. "Наконец-то пришло время (вернуться), и я рад, что это произойдет здесь, в Баку. Это один из моих самых любимых треков".

"Определенно, отказ от второй практики и введение квалификации спринта только с одним комплектом шин для каждого этапа сделают шоу лучше, как и тот факт, что спринт теперь является отдельной гонкой. Он не будет никаким образом влиять на реальный Гран-при".

"Я думаю, что этот формат должен оставаться ограниченным всего несколькими гонками в сезоне, но он может быть именно тем, что нам было нужно".

Ранее Шарль Леклер дал свой комментарий относительно слухов о его переговорах с Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Азербайджана Шарль Леклер

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