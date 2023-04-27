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Леклер опроверг, что ведет переговоры с Мерседесом

Монегаск полностью предан красной конюшне.
Сегодня, 15:48
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер публично опроверг, что ведет какие-либо переговоры с Мерседесом.

В последнее время СМИ все чаще связывают монегаска с немецкой командой, особенно на фоне завершвающегося контракта Льюиса Хэмилтона.

Однако Шарль заявил, что он верит в проект Феррари, а потому даже не начинал переговорный процесс с Мерседес.

"Нет. Ноль переговоров. Ноль. Правда, ноль. Вы все улыбаетесь, потому что не верите мне, но даю слово.

Повторюсь, я полностью предан Феррари, и я люблю Феррари. Для меня всегда было мечтой выступать за эту команду, и мой главный приоритет – победа в чемпионате с этой командой. Так что я не думал о таком", - цитирует Леклера ESPN.

А вот кто не стал отрицать слухи, так это Фернандо Алонсо, которого связывают с известной певицей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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