Пилот Формулы-1 отреагировал на слухи о том, что он встречается с известной певицей

В ряде СМИ несколькими днями ранее начала появляться информация о том, что якобы 41-летний пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо начал встречаться с американской певицей Тейлор Свифт.

Данные догадки преимущественно были основаны на том, что американка и испанец примерно в одно и то же время расстались со своими вторыми половинками, с которыми встречались достаточно долгое время.

Теперь же гонщик Aston Martin подлил масла в огонь, дав этим слухам вторую жизнь. Алонсо, который не так давно завел аккаунт в TikTok записал в соц.сети краткое видео под трек Karma из последнего альбома Свифт под названием Midnight.

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Учитывая, что ни от одной из сторон не последовало опровержений слухам о их любовных отношениях оссается лишь гадать была ли эта ироничная шутка над таблоидами, или у Фернандо и Тейлор действительно нечто больше, чем просто дружба.

Напомним, что уже в эти выходные состоится гран-при Баку, где Алонсо также примет участие, если не случится каких-либо форс-мажоров. Возможно, и американская певица появится в паддоке Aston Martin, чтобы и со своей стороны подогреть интерес к этим слухам.