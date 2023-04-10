Украинец впервые выиграл этап легендарной Формулы Рено 2.0

Украинский пилот Иван Клименко стал победителем первого этапа Formula Renault 2.0 by TTE во Франции.

Клименко, выступающий за команду LAMO Racing car вошел в тройку лидеров в обеих стартовых гонках и квалификациях к ним. Украинцу удалось победить в гонке под проливным дождем.

Вторым победителем стал другой пилот команды LAMO швейцарец Денни Бунчу. Теперь эти два пилоты возглавялют личный зачет, в который входят 10 гонщиков из четырех стран.

Далее по чемпионату предстоит еще шесть этапов, часть из которых пройдут на легендарных автодромах Ле Мана, Поль Рикар и других.

Каждый заезд будет состоять из двух квалификаций и двух заездов в субботу и воскресенье.