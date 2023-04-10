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Украинец впервые выиграл этап легендарной Формулы Рено 2.0

Иван Клименко возглавил личный зачет.
Вчера, 23:08
Иван Клименко / Getty Images
Иван Клименко / Getty Images

Украинский пилот Иван Клименко стал победителем первого этапа Formula Renault 2.0 by TTE во Франции.

Клименко, выступающий за команду LAMO Racing car вошел в тройку лидеров в обеих стартовых гонках и квалификациях к ним. Украинцу удалось победить в гонке под проливным дождем.

Вторым победителем стал другой пилот команды LAMO швейцарец Денни Бунчу. Теперь эти два пилоты возглавялют личный зачет, в который входят 10 гонщиков из четырех стран.

Далее по чемпионату предстоит еще шесть этапов, часть из которых пройдут на легендарных автодромах Ле Мана, Поль Рикар и других.

Каждый заезд будет состоять из двух квалификаций и двух заездов в субботу и воскресенье.


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