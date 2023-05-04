iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альпин продала четверть своих акций американскому автодилеру

Неужели Рено покидает Формулу-1?
Сегодня, 14:51
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Французская команда Альпин заключила соглашение с американским автодилером AutoNation.

Официально команда сообщила лишь о партнерстве, не углубляясь в детали, однако журналисты выяснили интересные подробности сделки.

Во-первых, Алпин продала 25% своих акций всего лишь за 212 млн долларов, хотя в целом команда готова продать до 40%.

Еще раньше появились слухи, что некий американский автодилер планирует продават дорожные машины Альпин в США. Любопытно, что штаб-квартира AutoNation находится не так далеко от места проведения Гран-при Майами.

В целом автодилер уже давно вкладывает деньги в гонки. Ранее AutoNation были спонсором Александра Росси, а сейчас активно вкладывается в восходящую звезду IndyCar Кайла Кирквуда.

Ранее Ред Булл представили новую ливрею, сделанную специально для Гран-при Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

ФИА рассмотрела инцидент с Оконом и людьми на пит-лейне ФИА рассмотрела инцидент с Оконом и людьми на пит-лейне
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина17:46
Динамо не без труда переиграло Ворсклу
Европа17:16
Ибрагимович может перейти в клуб Берлускони
Формула 117:16
За попыткой купить Альфа Таури мог стоять мазепин-старший - СМИ
Европа16:24
Малиновский креативно поздравил известных футболистов с двойным праздником
Европа15:54
Гальтье все еще хочет видеть Месси в команде
Украина15:20
УПЛ: Безголевые ничьи Ингульца с Кривбассом и Металлиста 1925 с Рухом
Украина15:16
Металлист 1925 в меньшинстве удержал ничью против Руха
Украина15:05
Ингулец в меньшинстве сыграл вничью с Кривбассом
Формула 114:51
Альпин продала четверть своих акций американскому автодилеру
Бокс14:32
"Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK