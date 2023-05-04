Альпин продала четверть своих акций американскому автодилеру

Французская команда Альпин заключила соглашение с американским автодилером AutoNation.

Официально команда сообщила лишь о партнерстве, не углубляясь в детали, однако журналисты выяснили интересные подробности сделки.

Во-первых, Алпин продала 25% своих акций всего лишь за 212 млн долларов, хотя в целом команда готова продать до 40%.

Еще раньше появились слухи, что некий американский автодилер планирует продават дорожные машины Альпин в США. Любопытно, что штаб-квартира AutoNation находится не так далеко от места проведения Гран-при Майами.

В целом автодилер уже давно вкладывает деньги в гонки. Ранее AutoNation были спонсором Александра Росси, а сейчас активно вкладывается в восходящую звезду IndyCar Кайла Кирквуда.

Ранее Ред Булл представили новую ливрею, сделанную специально для Гран-при Майами.