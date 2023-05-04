Ред Булл представил специальную ливрею для Гран-при Майами

Команда Ред Булл официально представила новую ливрею, которая будет использована на Гран-при Майами.

Напомним, ранее команда тизерила ее появление в социальных сетях, дразня фанатов необычными вариантами. Но все оказалось куда скучнее.

Судя по реакции соцсетей, немногие остались довольны выбранным вариантом. Ведь по итогу Ред Булл решили сильно не менять текущую концепцию, добавив всего пару цветных полос.

Miami vibes 🥰 We can’t wait to see it on track 👊 pic.twitter.com/uJpLNk6NXx — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023

Гран-при Майами пройдет уже на этих выходных, 5-7 мая, а пока напомним, что лучшим пилотом предыдущего Гран-при признан Серхио Перес.