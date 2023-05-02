Ред Булл выступит на Гран-при Майами в специальной ливрее

В пятницу , 5 мая, в Майами начнется пятый гоночный этап Формулы 1 сезона 2023 года.

Специально к этому Гран-при лидер чемпионата Ред Булл подготовил специальную ливрею, которая была создана на основе рисунка одного из фанатов.

Официальное представление ливреи состоится в среду, 3 мая. А пока что "быки" в своих социальных сетях предложили ознакомиться с теми вариантами, которые понравились команде.

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Маловероятно, что один из представленных вариантов будет использоваться в США, так как команда наверняка хочет сохранить ливрею в строжайшей тайне.

Напомним, что предыдущий этап прошел очень успешно для Ред Булл: на Гран-при Азербайджана команда завоевала дубль с победами Серхио Переса как в спринте, так и в главной гонке.