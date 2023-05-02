Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным

Они считают, что одно изменение перед стартом этапа напрямую повлияло на увлекательность гонки.

Гран-при Азербайджана получился далеко не таким увлекательными, каким он был все предыдущие годы. Гонка отличалась малым количеством обгонов, на что после финиша указывали сами участники события.

Все они указали на одну и ту же причину: укороченная зона ДРС. Дело в том, что перед этапом в Баку ФИА укоротила на 100 м зону использования ДРС.

Во время пятничного брифинга пилоты выражали свою обеспокоенность по этому поводу, однако их мнение никак не повлияло на изменения.

Льюис Хэмилтон, который на протяжении 10 кругов не мог пройти Карлоса Сайнса, был одним из многих, кто считал, что зона ДРС недостаточно длинная.

"Они укоротили зону ДРС и я не совсем понимаю, почему они это сделали. У нас всегда были отличные гонки там, где был ДРС", - цитирует британца Autosport.

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Того же мнения придерживался и Алекс Албон.

"Вы видели, что обгонов было немного, а зона ДРС была слишком короткой", — сказал пилот Уильямс. "В прошлом году все было неплохо, а они забрали у зоны 100 м. Может, они уберут еще 100".

Ландо Норрис, который провел большую часть гонки, застряв позади Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга, не мог воспользоваться своими более свежими шинами. Он был еще одним, кто был разочарован более короткой зоной ДРС.

"Практически невозможно обгонять, особенно с нашей прямолинейной скоростью. Не с тем, насколько короткая зона ДРС сейчас по сравнению с тем, где она была в прошлом году. Я сделал все, что мог, чтобы не отставать от машин впереди".

На вопрос, имеет ли смысл более короткая зона ДРС, он добавил: "Нет, нет. Все водители поставили это под сомнение на брифинге".

Напомним, что победу в гонке завоевал пилот Ред Булл Серхио Перес. Он же победил и в субботнем спринте, за счет чего сократил отставание от напарника по команде Макса Ферстаппена в личном зачете пилотов.