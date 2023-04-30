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Автоспорт

Перес выиграл Гран-при Азербайджана, опередив Ферстаппена и Леклера

Чеко стал первым многократным победителем гонки в Баку, которая получилась далеко не такой увлекательной, как все к этому привыкли.
Сегодня, 15:43
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в Баку спустя четыре недели ожиданий состоялась очередная гонка Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Азербайджана.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Серхио Перес. Компанию на подиуме ему составили его напарник по команде Макс Ферстаппен и представитель Феррари Шарль Леклер, для которого этот подиум стал дебютным в нынешнем сезоне.

Что ж, гонка в Баку явно разочаровала. Каждое интересное событие на трассе можно пересчитать по пальцам одной руки.

Старт получился достаточно спокойным как для узкой городской трассы. Леклер удержал лидерство после первого поворота. Сильнее всех провалился Валттери Боттас, проиграв сразу пять позиций. А вот больше всех отыграл Кевин Магнуссен - датчанин поднялся на три позиции вверх.

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Но как только судьи разрешили использовать ДРС, вся надежда на какую-либо интригу испарилась. На 4-м круге Макс с помощью ДРС на прямой старт-финиш прошел Шарля, а спустя два круга этот же трюк провернул и Чеко.

Источник: скриншот

На 10-м круге появилось сообщение о желтых флагах. Как оказалось, это Ник Де Врис задел в повороте стену и сломал себе переднюю подвеску. Нидерландец был вынужден сойти с дистанции, остановив болид на трассе.

Источник: скриншот

И здесь произошло то, что повлияло на итоговый результат гонки. Ферстаппен в качестве лидера поехал на пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности. Однако сразу после того, как он покинул боксы, на трассе появилась сама машина безопасности.

Пошла волна пит-стопов и благодаря СК Перес и Леклер смогли без потерь заменить шины и опередить двухкратного чемпиона

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На рестарте Макс сразу же прошел Шарля, а немного позади Алонсо в повороте обошел Сайнса.

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На этом любые активности на трассе прекратились. Стоит отметить, что единственными, кто не поехал на пит-стоп были Окон и Хюлькенберг, начавшие гонку с пит-лейна.

Единственное, за чем было интересно наблюдать, это за мелкими ошибками гонщиков, которые раз за разом задевали стены трека.

На 37-м круге в боксы заехал и больше не выезжал Гуаньюй Чжоу, у которого возникли технические проблемы.

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Последние кругов 10-12 Хэмилтон постоянно был в 1 с от Сайнса и пару раз пытался к нему приблизиться, но испанец не дал британцу ни единого шанса пройти себя.

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На 50-м круге Халк, который ранее жаловался команде на резину, поехал в боксы, а вместе с ним и Расселл, который решил отобрать у Алонсо быстрейший круг, что ему и удалось сделать.

А на последнем круге произошла странная ситуация. Окон поехал на обязательный пит, но обслуживающий персонал гонки уже вышли на пит-лейн, установив таблички для призером. В итоге француз едва не наехал на людей.

Источник: скриншот

Параллельно с этим к финишу приближался Перес, который стал победителем Гран-при Азербайджана, в очередной раз доказав, что уличные трассы - его специальность. Министр обороны Мексики, к слову, стал лучшим гонщиком дня.

За счет этой победы Чеко приблизился к Ферстаппену в личном зачете - между напарниками всего шесть очков. В Кубке конструкторов Феррари немного подтянулась к лидирующей группе.

Источник: Getty Images

Уже через неделю состоится первый из трех Гран-при США в нынешнем сезоне - первая американская гонка пройдет в Майами.

Итоговая классификация

Источник: Formula 1/formula1.com

Сошли с дистанции: Ник Де Врис (Альфа Таури - сломанная подвеска), Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео - технические проблемы).

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