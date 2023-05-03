Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана

Ожидаемо, Серхио Перес и здесь стал первым.

Официальный сайт Формулы-1 снова определил лучших пилотов прошедшего Гран-при.

Напомним, что шоу проходило в Азербайджане, спринт и саму воскресную гонку выиграл пилот Ред Булл Серхио Перес.

Собственно, Чеко и стал лучшим пилотом уик-энда, всего на 0.2 опередив пилота Феррари Шарля Леклера. Тройку занял нестареющий Фернандо Алонсо.

Лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта Ф-1

Серхио Перес (Ред Булл) – 9,6 Шарль Леклер (Феррари) – 9,4 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 8,2 Юки Цунода (Альфа Таури) – 8,0 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 7,8 Ландо Норрис (Макларен) – 7,6 Алекс Албон (Уильямс) – 7,2 Джордж Расселл (Мерседес) – 7,0 Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,0

Интересно, что в общем зачете по оценкам от сайта Формулы-1 на первое место вышел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Напомним, ранее сообщалось, что заявку на участие в Формуле-1 подаст южноазиатская команда.