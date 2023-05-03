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Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана

Ожидаемо, Серхио Перес и здесь стал первым.
Сегодня, 19:55
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Официальный сайт Формулы-1 снова определил лучших пилотов прошедшего Гран-при.

Напомним, что шоу проходило в Азербайджане, спринт и саму воскресную гонку выиграл пилот Ред Булл Серхио Перес.

Собственно, Чеко и стал лучшим пилотом уик-энда, всего на 0.2 опередив пилота Феррари Шарля Леклера. Тройку занял нестареющий Фернандо Алонсо.

Лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта Ф-1

  1. Серхио Перес (Ред Булл) – 9,6
  2. Шарль Леклер (Феррари) – 9,4
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8
  4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 8,2
  5. Юки Цунода (Альфа Таури) – 8,0
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 7,8
  7. Ландо Норрис (Макларен) – 7,6
  8. Алекс Албон (Уильямс) – 7,2
  9. Джордж Расселл (Мерседес) – 7,0
  10. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,0

Интересно, что в общем зачете по оценкам от сайта Формулы-1 на первое место вышел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Напомним, ранее сообщалось, что заявку на участие в Формуле-1 подаст южноазиатская команда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Гран-при Азербайджана

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