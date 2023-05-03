Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана
Ожидаемо, Серхио Перес и здесь стал первым.
Официальный сайт Формулы-1 снова определил лучших пилотов прошедшего Гран-при.
Напомним, что шоу проходило в Азербайджане, спринт и саму воскресную гонку выиграл пилот Ред Булл Серхио Перес.
Собственно, Чеко и стал лучшим пилотом уик-энда, всего на 0.2 опередив пилота Феррари Шарля Леклера. Тройку занял нестареющий Фернандо Алонсо.
Лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта Ф-1
- Серхио Перес (Ред Булл) – 9,6
- Шарль Леклер (Феррари) – 9,4
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 8,8
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 8,2
- Юки Цунода (Альфа Таури) – 8,0
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 7,8
- Ландо Норрис (Макларен) – 7,6
- Алекс Албон (Уильямс) – 7,2
- Джордж Расселл (Мерседес) – 7,0
- Ланс Стролл (Астон Мартин) – 7,0
Интересно, что в общем зачете по оценкам от сайта Формулы-1 на первое место вышел пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо.
Напомним, ранее сообщалось, что заявку на участие в Формуле-1 подаст южноазиатская команда.