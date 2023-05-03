Южноазиатская команда подаст заявку в Формулу-1

LKY SUNZ станет третим претендентом на место в пелотоне.

Команда LKY SUNZ подаст заявку на участие в Формуле-1 с 2025 года.

Соучредителем проекта является Бенджамин Дюран, которого ранее связывали с другой азиатской командой Panthera Team Asia.

По заявлением организаторов LKY SUNZ, они привлекли финансовую поддержку американского фонда Legends Advocates Sports Group, а также нескольких азиатских инвесторов.

Команда будет располагаться в Европе, однако в перспективе планируется строительство ультрасовременного заводского комплекса с нулевым уровнем выбросов на юго-востоке Азии.

Заявка обязательно будет подана до окончания тендера ФИА. Ранее заявки подали Андретти-Кадиллак и Formula Equal.