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Пилот Альфа Таури помог справиться с последствиями наводнения в Италии

Юки Цунода не остался в стороне.
Вчера, 21:31
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Юки Цунода, выступающий за Альфа Таури, присоединился к уборке улиц от последствий наводнения.

Японский гонщик был замечен на улицах Фаэнцы, где располагается база Альфа Таури, помогающим местным жителям с уборкой.

Юки убирал грязь с улиц и помогал персоналу отеля, в котором он остановился, разобраться с последствиями катаклизма.

Напомним, что из-за ужасных погодных условий Гран-при Эмилии Романьи было отменено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури Юки Цунода

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