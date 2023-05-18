Пилот Альфа Таури помог справиться с последствиями наводнения в Италии

Юки Цунода не остался в стороне.

Юки Цунода, выступающий за Альфа Таури, присоединился к уборке улиц от последствий наводнения.

Японский гонщик был замечен на улицах Фаэнцы, где располагается база Альфа Таури, помогающим местным жителям с уборкой.

Юки убирал грязь с улиц и помогал персоналу отеля, в котором он остановился, разобраться с последствиями катаклизма.

Напомним, что из-за ужасных погодных условий Гран-при Эмилии Романьи было отменено.