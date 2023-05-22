Чемпион мира высказался в поддержку Ферстаппена

Марио Андретти тоже не в восторге от спринтов.

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти заявил, что Макс Ферстаппен имеет право быть недовольным сменой формата уик-эндов со спринтами.

Напомним, что пилот Ред Булл неоднократно говорил о том, что ему не нравится идея с добавлением все большего количества спринтов в Формулу-1.

Андретти считает, что старый формат сам по себе - достаточно интригующее и интересное событие, а потому он не нуждается в искусственных нагнетаниях атмосферы.

"Мне кажется, у Макса есть полное право выражать свое мнение. Что до этих квалификационных спринтов, то для одних такое зрелище оставляет желать лучшего, а другим все нравится.

Если бы я сейчас был гонщиком, то сказал бы, что считаю фантастическим тот квалификационный формат, который у нас есть сейчас. И не нужно искусственно нагнетать напряжение.

Макс же просто хочет выразить свои чувства по данному вопросу, в этом нет ничего плохого. Оставил бы я формат гоночного уик-энда без изменений? Да, 300 процентов", – приводит слова Андретти GP Blog.

Напомним, ранее стало известно, что Феррари предложила контракт Льюису Хэмилтону.