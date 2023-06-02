Ферстаппен хочет покинуть Формулу-1 по истечении контракта

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен подтвердил, что хотел бы покинуть Формулу-1 в 2028 году после истечения его контракта с "быками".

25-летний гонщик заявил, что у него есть много других интересов и хобби, и не хотел бы заниматься ими в преклонном возрасте. Однако сейчас пилот сосредоточен на гонках.

"Я люблю гонки. В противном случае я бы не занимался работой на симуляторе и другими вещами. Но как раз в этом все и дело. У меня есть и другие увлечения и интересы.

Я знаю, что к концу нынешнего контракта мне будет 31 год. Мне нравится быть конкурентоспособным, нравится побеждать. Но если ты не можешь найти для себя мотивацию выкладываться в каждой гонке, ты должен спросить себя, действительно ли ты хочешь продолжать и проводить еще 25 гонок.

Я в своей жизни хочу получить разнообразный опыт, хочу заняться многими вещами, и я не хочу делать это в 40 или 50 лет. Потому что в таком возрасте я уже не буду находиться на пике своих возможностей. А вот в 31 год я уверен, что буду способен на многое", - приводит слова Макса racingnews365.

Напомним, что после Гран-при Монако Макс Ферстаппен стал рекордсменом Ред Булл.