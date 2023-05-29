Ферстаппен стал рекордсменом Ред Булл

Макс Ферстаппен обошел Себастьяна Феттеля по количеству побед за Ред Булл.

Подиум на Гран-при Монако стал для голландского пилота 39-м в составе "быков", в то время как Себ имеет в своем активе лишь 38 побед.

Таким образом Макс занимает третье место в Формуле-1 по количеству побед за одну команды. Больше только у Льюиса Хэмилтона в Мерседесе (82) и Михаэля Шумахера в Феррари (72).

Также Ферстаппен стал седьмым пилотом в истории, записавших на свой счет 2000 кругов лидерства, а Ред Булл по этому показател обошел Лотус и занял пятую строчку.

Напомним, ранее стало известно, что Альфа Ромео станет титульным спонсором Хаас.