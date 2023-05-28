Альфа Ромео может стать титульным спонсором другой команды Формулы-1

Альфа Ромео может стать титульным спонсором Хаас уже в следующем году, утверждает RacingNews365.

Контракт итальянского автопроизводителя с Заубер истекает в конце 2023 года, и продолжать сотрудничество стороны не намерены. Тем более, что с 2026 году Заубер станет заводской командой Ауди.

При этом Альфа Ромео не желает покидать Формулу-1 и уже провела пердварительные переговоры о сотрудничестве с руководителем Хаас Гюнтером Штайнером.

Текущий титульный спонсор американской команды MoneyGram использует схожие с Альфа Ромео цвета, а также обе команды покупают силовые установки у Феррари.

Переговоры о сотрудничестве должны были пройти во время Гран-при Эмилии-Романьи, которое было отменено, а потому стороны встретились лишь в Монако. Потенциально, сделка будет приносить Хаас по 20 млн долларов каждый сезон.

Напомним, что победителем Гран-при Монако стал Макс Ферстаппен.