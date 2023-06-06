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Автоспорт

Ред Булл скопировал элемент болида у худшей команды сезона

Интереснее всего то, что это изменение позволило "быкам" стать еще лучше.
Сегодня, 20:48
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Несмотря на гениальность своих инженеров, Ред Булл скопировал определенный элемент у худшей команды Формулы 1.

Как сообщает Motorsport, "быки" позаимствовали у Уильямса изменения в краевом крыле и диффузоре на днище.

RB19 до и после обновления
RB19 до и после обновления

Главный инженер Ред Булл Пол Монаган признал, что австрийская команда воспроизвела изобретение конкурентов на своих машинах.

"Мы не можем предполагать, что у нас есть лучшее решение во всех областях болида, когда мы впервые выпускаем его на трек", — сказал Монаган.

"В качестве параметра у нас есть время круга, чтобы оценить решение. И если вы обнаружите, что Уильямс представил дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что это должно было дать преимущество".

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"Это не обязательно должно было сработать на нашей машине, но мы пару раз посмотрели на это, и оказалось, что это может дать небольшое преимущество. И когда изменения были привнесены, результат оказался больше, чем мы думали".

На данный момент Ред Булл с огромным запасом лидирует в Кубке конструкторов, а его пилоты, Макс Ферстаппен и Серхио Перес, занимают первые два места в личном зачете пилотов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Ред Булл

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