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Леклер - о результатах Феррари: Мы что-то делаем не так

Пилот Скудерии без понятия, что происходит с итальянской командой и ее болидом.
Сегодня, 18:20
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images

По итогам Гран-при Испании Шарль Леклер финишировал на одиннадцатом месте - это его первый финиш вне топ-10 в нынешнем сезоне (до этого было еще два схода).

После многообещающего начала прошлого сезона, когда Феррари побеждала, Скудерия вернулась к тому, где была несколько лет назад. И монегаск не понимает, что команда делает не так.

"Я не понимаю, что мы делаем не так, но мы явно делаем что-то не так. На последнем отрезке я перешел от первого харда ко второму, делал то же самое, но машина вела себя совершенно по-другому", - цитирует Леклера официальный сайт Формулы 1.

"И мы, очевидно, должны понимать, работать, это то, что нам сейчас действительно нужно. Последние несколько гонок мы боролись с условиями или с очень привередливой машиной, и сегодня было не лучше".

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После девятого этапа сезона-2023 Шарль Леклер занимает лишь седьмое место в личном зачете пилотов, заработав 42 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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