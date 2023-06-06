Гран-при ЮАР не вернется в календарь Формулы 1 из-за связей с россией

В последнее время участились разговоры о том, что Гран-при ЮАР может вернуться в календарь Формулы 1. Последний раз гонка в Кьялами была проведена в 1993 году.

Ожидалось, что Гран-при ЮАР может вернуться в 2024 года. Однако в ближайшие годы не стоит ожидать на соглашение между организаторами гонки и Ф1.

Как сообщает Motorsport, руководство Ф1 свернуло переговоры с организаторами - гонка не появится в календаре, как минимум, до 2025 года.

Дело в том, что США обвинили ЮАР в поставках оружия росии, которая развязала захватническую войну на территории Украины. А потому "Королева автоспорта" не хочет встревать в политический конфликт.

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Напомним, что после военного вторжения страны 404 Формула 1 разорвала контракт на проведении Гран-при росии, а команда Хаас рассталась как со спонсором уралкалием, так и гонщиком никитой мазепиным.