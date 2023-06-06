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Автоспорт

Алонсо рассказал, почему он не решился атаковать напарника в конце Гран-при Испании

Нандо поступил как командный игрок, не рискуя обоими болидами, которые заработали неплохие очки.
Сегодня, 01:02
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл / Getty Images
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл / Getty Images

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали на седьмом и шестом местах соответственно с разницей в 0,8 с на Гран-при Испании.

Несмотря на такой минимальный разрыв, Нандо не пытался атаковать своего напарника по команде, хотя у него были для этого все возможности.

После гонки 41-летний испанец объяснил, почему он поступил именно так.

"Думаю, я был немного быстрее, где-то на одну или две сотые секунды: у меня были более свежие шины за десять кругов до конца", - цитирует Алонсо официальный сайт Формулы 1. "Но когда вы близко подбираетесь к другой машине, вы попадаете в турбулентность".

"Я уже повредил одно днище (в квалификации), я не хотел повредить еще одно сегодня и я в том числе не хотел, чтобы он повредил свое во время обороны!".

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"Для нас это было одно и то же: шестое и седьмое место, седьмое и шестое - очки одни и те же. Так что мы просто довезли болиды домой и это кажется правильным решением".

После восьмого этапа сезона-2023 Астон Мартин потерял второе место в Кубке конструкторов, пропустив вперед Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Испании Астон Мартин Лэнс Стролл

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