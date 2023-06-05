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Хэмилтон намекнул, когда он может подписать новый контракт с Мерседесом

При этом всем все равно придется ждать официальное объявление от немецкой команды.
Сегодня, 18:04
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона и Мерседес подойдет к концу по завершению нынешнего сезона и стороны пока что не продлили свое сотрудничество.

Однако сам 7-кратный чемпион мира во время этапа в Испании заявил, что в ближайшее время он встретится с руководством, чтобы обсудить этот вопрос.

"Что ж, я еще ничего не подписал, но, думаю, мы встретимся завтра (в понедельник, 5 июня) с Тото. Так что надеюсь, мы сможем что-то сделать", - цитирует Хэма Autosport.

Подобный настрой подтвердил и сам Тото Вольфф, когда его спросили о контракте Хэмилтона.

"Думаю, нам просто нужно найти время и обсудить это за чашкой кофе. Это займет полчаса", - сказал руководитель "серебряных стрел".

Напомним, что Льюиса Хэмилтона связывали с переходом в Феррари, которая якобы готова предложить британцу контракт на 50 миллионов долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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