Голливудская звезда приобрела часть акций команды Формулы-1

Владельцы Рексема Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни вместе с другими инвесторами приобрели акции Альпин, пишет BBC.

Голливудский актер вместе с Otro Capital и RedBird Capital заплатили около 200 млн евро за 24 % акций команды Формулы-1 Альпин. Таким образом стоимость команды выросла до 833 млн евро.

Напомним, что Американская инвестиционная компания RedBird является инвестором Fenway Sports Group, владельца клуба премьер-лиги Ливерпуль и бейсбольной команды Бостон Ред Сокс. Также с недавних пор среди активов комании появились Милан и Тулуза.

Руководитель Альпин Лоран Росси заявил, что эта сделка поможет команде повысить медиа-профиль, а также создать более эффективную структуру управления на всех уровнях. Что в итоге должно повысить результаты команды в долгосрочной перспективе.

Ранее также сообщалось, что владельцы Формулы-1 могут инвестировать в АПЛ.