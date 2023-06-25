iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Владельцы Формулы 1 присматриваются к АПЛ в качестве объекта для инвестиций

Вполне возможно, что какой-то клуб английского чемпионата в будущем может стать собственностью Liberty Media.
Вчера, 23:23
Гран-при Канады / Getty Images
Гран-при Канады / Getty Images

Liberty Media приобрела Формулу 1 у Берни Экклстоуна в 2017 году и с тех пор увеличила стоимость серии до 17 миллиардов фунтов стерлингов. Сравнивая это с 3,3 миллиардами, за которые они купили Ф1, можно с уверенностью сказать, что новые владельцы сделали хорошую инвестицию.

Теперь они готовы рассмотреть другие направления инвестиций, в том числе Английскую Премьер-лигу.

Во время интервью для Walker & Dunlop, генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи, обсуждая потенциальные направления для инвестиций, сообщил что компания рассматривает АПЛ в качестве одного из вариантов.

"Вы упомянули команды Премьер-лиги. Нет актива, на который мы не смотрели бы", - заявил Маффеи. "Это не значит, что мы были готовы купить все клубы, но мы смотрим на все, потому что считаем, что спорт в целом привлекателен для инвестирования".

Грег Маффеи
Грег Маффеи / Источник: Getty Images

Читай также: Ред Булл оценит уровень Риккардо на фоне неудач Переса

В качестве примера он привел бейсбольный клуб Атланта Брэйвз, которым владеет Liberty Media.

"Я считаю, что у нас лучшая управленческая команда в бейсболе, создающая как отличный продукт на поле по разумной цене с долгосрочным будущим, так и молодые игроки, которые хорошо обеспечены благодаря контрактам". 

"Теперь у нас есть успех, продемонстрированный в Формуле 1. Мы можем повторить это. Я бы не согласился с покупкой по дешевке. Нам нравится покупать по справедливой цене, а затем, мы надеемся, повысить ценность".

Стоит отметить, что в марте этого года Ф1 объявила о партнерстве с Тоттенхэмом для строительства электрического картинга на новом стадионе "шпор".

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Liberty Media

Статьи по теме

Челси не станет удовлетворять запросы Брайтона по трансферу Кайседо Челси не станет удовлетворять запросы Брайтона по трансферу Кайседо
Артета - о втором месте Арсенала в АПЛ: До сих пор больно Артета - о втором месте Арсенала в АПЛ: До сих пор больно
Манчестер Сити и Челси пришли к согласию по трансферу Ковачича Манчестер Сити и Челси пришли к согласию по трансферу Ковачича
Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа01:02
Бавария разочарована желанием Эрнандеса уйти в ПСЖ
Европа00:44
Чемпионат Европы (U-21): Англия справилась с Израилем, Франция одолела Норвегию
Европа00:39
Манчестер Юнайтед выставил ценники на Санчо, Магуайра и других игроков
Европа00:22
Челси не станет удовлетворять запросы Брайтона по трансферу Кайседо
НБА00:09
Главные таланты драфта 2023 года пригрозили ЛеБрону
Вчера, 23:52
Бокс23:52
Мне скучно: экс-оппонент Усика хочет возобновить карьеру
Игровые23:49
Волейбол. Украина уступила Турции в тяжелом финале Золотой Евролиги
Формула 123:23
Владельцы Формулы 1 присматриваются к АПЛ в качестве объекта для инвестиций
Европа23:03
Барселона может подписать испанского ветерана
Олимпийские виды22:52
Скалолазание на Европейских играх: Казбекова остановилась в шаге от медали по боулдерингу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK