Владельцы Формулы 1 присматриваются к АПЛ в качестве объекта для инвестиций

Liberty Media приобрела Формулу 1 у Берни Экклстоуна в 2017 году и с тех пор увеличила стоимость серии до 17 миллиардов фунтов стерлингов. Сравнивая это с 3,3 миллиардами, за которые они купили Ф1, можно с уверенностью сказать, что новые владельцы сделали хорошую инвестицию.

Теперь они готовы рассмотреть другие направления инвестиций, в том числе Английскую Премьер-лигу.

Во время интервью для Walker & Dunlop, генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи, обсуждая потенциальные направления для инвестиций, сообщил что компания рассматривает АПЛ в качестве одного из вариантов.

"Вы упомянули команды Премьер-лиги. Нет актива, на который мы не смотрели бы", - заявил Маффеи. "Это не значит, что мы были готовы купить все клубы, но мы смотрим на все, потому что считаем, что спорт в целом привлекателен для инвестирования".

Грег Маффеи / Источник: Getty Images

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В качестве примера он привел бейсбольный клуб Атланта Брэйвз, которым владеет Liberty Media.

"Я считаю, что у нас лучшая управленческая команда в бейсболе, создающая как отличный продукт на поле по разумной цене с долгосрочным будущим, так и молодые игроки, которые хорошо обеспечены благодаря контрактам".

"Теперь у нас есть успех, продемонстрированный в Формуле 1. Мы можем повторить это. Я бы не согласился с покупкой по дешевке. Нам нравится покупать по справедливой цене, а затем, мы надеемся, повысить ценность".

Стоит отметить, что в марте этого года Ф1 объявила о партнерстве с Тоттенхэмом для строительства электрического картинга на новом стадионе "шпор".