Ред Булл оценит уровень Риккардо на фоне неудач Переса

Австрийская команда может задуматься о том, чтобы вернуть "Медоеда" в кокпит.

На протяжении первых пяти гонок сезона-2023 пилот Ред Булл Серхио Перес старался навязать борьбу своему напарнику по команде Максу Ферстаппену, заявляя о своих претензиях на чемпионский титул.

Однако последние три этапа месиканец провалил, финишировав в Монако, Испании и Канаде на 17-м, 4-м и 6-м местах соответственно, при этом демонстрируя плохие результаты в квалификации.

Недавно Даниэль Риккардо, резервный пилот "быков" заявил о желании вернуться за руль болида австрийской команды. Его желание вполне может исполниться.

Как сообщает Formu1a.uno, Ред Булл готов оценить нынешний уровень австралийца, чтобы иметь больше вариантов на будущее.

"После Сильверстоуна Риккардо будет ездить на болиде в течение трех дней на тесте шин Пирелли. И там мы сможем оценить, где на самом деле (с точки зрения темпа) он сейчас находится", - заявил советник Ред Булл Гельмут Марко.

Несмотря на то, что контракт Переса рассчитан до конца 2024 года, команда будет готова сменить его в следующем году, если для этого будет необходимость.