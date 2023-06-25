iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл оценит уровень Риккардо на фоне неудач Переса

Австрийская команда может задуматься о том, чтобы вернуть "Медоеда" в кокпит.
Сегодня, 18:28
Кристиан Хорнер и Даниэль Риккардо / Getty Images
Кристиан Хорнер и Даниэль Риккардо / Getty Images

На протяжении первых пяти гонок сезона-2023 пилот Ред Булл Серхио Перес старался навязать борьбу своему напарнику по команде Максу Ферстаппену, заявляя о своих претензиях на чемпионский титул.

Однако последние три этапа месиканец провалил, финишировав в Монако, Испании и Канаде на 17-м, 4-м и 6-м местах соответственно, при этом демонстрируя плохие результаты в квалификации.

Недавно Даниэль Риккардо, резервный пилот "быков" заявил о желании вернуться за руль болида австрийской команды. Его желание вполне может исполниться.

Как сообщает Formu1a.uno, Ред Булл готов оценить нынешний уровень австралийца, чтобы иметь больше вариантов на будущее.

"После Сильверстоуна Риккардо будет ездить на болиде в течение трех дней на тесте шин Пирелли. И там мы сможем оценить, где на самом деле (с точки зрения темпа) он сейчас находится", - заявил советник Ред Булл Гельмут Марко.

Несмотря на то, что контракт Переса рассчитан до конца 2024 года, команда будет готова сменить его в следующем году, если для этого будет необходимость.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды
Марко: Почему мы вообще должны приглашать Шумахера? Марко: Почему мы вообще должны приглашать Шумахера?
Издание Autosport назвало лучшего пилота Ред Булл в истории Издание Autosport назвало лучшего пилота Ред Булл в истории
Риккардо хочет завершить карьеру в роли основного пилота Ред Булл Риккардо хочет завершить карьеру в роли основного пилота Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды20:37
Бокс на Европейских играх: Коб стартовала с победы, Захареев пробился в 1/8 финала
Европа20:35
Бордо рассматривает продажу украинского хавбека
Олимпийские виды20:25
Тхэквондо на Европейских играх: Костеневич не сумел пройти в полуфинал
Олимпийские виды20:21
Фехтование на Европейских играх: Ягодка вышел в четвертьфинал, где проиграл фавориту
Олимпийские виды20:15
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Украина закрепилась в топ-3 медального зачета
Легкая атлетика20:13
Легкая атлетика: Магучих завоевала "золото", Фельфнер принес "бронзу"
Велоспорт20:11
Велоспорт на Европейских играх: Беломоина финишировала 24-й, мужчины оказались вне ТОП-50
Легкая атлетика20:05
Фельфнер - бронзовый призер Европейских игр-2023 по метанию копья
Олимпийские виды19:50
Магучих завоевала золото Европейских Игр-2023
Европа19:23
Челси завышает цену на Маунта из-за "налога Манчестер Юнайтед"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK